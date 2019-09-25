РК и США продолжают переговоры по разделению оборонных расходов на следующий год

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25 сентября в Сеуле представители РК и США второй день продолжают обсуждение проблемы разделения расходов на содержание американского военного контингента. В ходе вчерашнего заседания стороны обозначили свои позиции. Как сообщается, пока они сохраняют большие разногласия. США настаивают на повышении южнокорейской доли оборонных расходов в следующем году. Точная сумма не была предъявлена, однако Вашингтон подчёркивает, что на содержание военного контингента в РК в год выделяется до 5 млрд долларов. Возможно, во втором раунде переговоров южнокорейскую делегацию возглавит Чон Ын Бо, бывший заместитель главы финансового комитета. Напомним, в марте этого года РК и США договорились установить долю расходов Сеула на содержание американского военного контингента в размере 1 трлн 38,9 млрд вон, что на 8,2% больше, чем в прошлом году. Данная договорённость действительна до конца этого года.