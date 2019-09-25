Малые и средние компании РК уязвимы к смене кадров

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Малые и средние компании РК сталкиваются со значительными финансовыми потерями в случае ухода ключевых кадров. Об этом говорится в представленном 25 сентября докладе Исследовательского института по вопросам малого и среднего бизнеса. В таких случаях среднее снижение продаж составляет 660 млн вон или 550 тыс. долларов. За последние три года 31% компаний, участвовавших в исследовании, сталкивались с ситуацией ухода сотрудников, занимающихся важными производственными процессами. В среднем на подготовку их замены уходило 50 тыс. долларов на одного человека. На основе исследования институт рекомендует разработать политику улучшения условий социального обеспечения работников малых и средних компаний.