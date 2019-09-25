В Нью-Йорке состоялась встреча представителей РК, США и Японии на переговорах по КНДР

Photo : YONHAP News

Представители РК, США и Японии на переговорах по северокорейской ядерной проблеме провели встречу в Нью-Йорке. Об этом 25 сентября сообщили в агентстве Киодо цусин. 24 сентября специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и его американский и японский коллеги Стивен Бигэн и Сигэки Такидзаки обсудили ситуацию вокруг СК. Предполагается, что они также обменялись мнениями по направлениям действий относительно возобновления рабочих переговоров КНДР и США, которое, как ожидается, может произойти в ближайшие две-три недели. Последний раз стороны встречались 2 августа.