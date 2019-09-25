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25 ноября президент РК Мун Чжэ Ин завершил визит в США и вылетел в Сеул. В Нью-Йорке южнокорейский лидер встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны подтвердили необходимость скорейшего возобновления американо-северокорейских переговоров и достижения подвижек в денуклеаризации Севера. Мун Чжэ Ин в третий раз выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал мировое сообщество оказать поддержку в деле налаживания мира на Корейском полуострове, предложив создать в ДМЗ международную зону мира с привлечением туда различных органов ООН и других международных организаций. Эксперты отмечают, что в ходе поездки в Нью-Йорк Мун Чжэ Ину удалось частично сгладить опасения по поводу отношений между Сеулом и Вашингтоном, возникшие на фоне решения южнокорейской стороны не продлевать соглашение с Токио о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Южнокорейский лидер провёл также отдельные переговоры со своими польским, датским и австралийскими коллегами, генеральным секретарём ООН Антонио Гутерришем и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.