Министр юстиции Чо Гук - в центре внимания в ходе заслушивания отчётов глав правительственных учреждений

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С 26 по 29 сентября в Национальном собрании РК проводится заслушивание отчётов глав правительственных учреждений. В них примет участие новый министр юстиции РК Чо Гук, вокруг которого разгорелись споры между политическими силами. Оппозиция в лице партии Свободная Корея намерена сосредоточиться на доказательстве недобросовестности позиции Чо Гука, который давал ложные сведения относительно многочисленных подозрений в причастности его близких к различным неправомерным действиям. Правящая Демократическая партия Тобуро, в свою очередь, как ожидается, будет настаивать на необходимости реформирования прокуратуры, для чего Чо Гук и был привлечён в министерство юстиции. Кроме того, правящие силы, вероятно, будут выступать за пересмотр системы слушаний по кандидатурам на важные государственные посты, чтобы обеспечить бесперебойность работы парламента.