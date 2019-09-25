У ООН недостаточно средств на оказание помощи КНДР

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Объём средств, собранных ООН для оказания помощи КНДР с начала года до конца сентября, оказался значительно меньше целевого показателя. Об этом сообщила 26 сентября радиостанция Голос Америки, ссылаясь на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА). К настоящему моменту собрано около 20 млн долларов, что составляет лишь 16,7% от запланированного бюджета. Наибольшие суммы внесли Швейцария – 7,8 млн долларов, Швеция и Россия по 4 млн долларов. В списке спонсоров также Канада, Норвегия, Дания, Франция и Финляндия. В июне РК выделила 8 млн долларов в фонд продовольственной помощи Северу в рамках Всемирной продовольственной программы (WFP), а также в фонд ЮНИСЕФ. Сообщается, что в этом году производство продовольствия окажется минимальным за десять лет, а его нехватка составит 1 млн 360 тыс. тонн.