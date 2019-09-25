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В РК обнаружен очередной очаг африканской чумы свиней

Write: 2019-09-26 11:53:09Update: 2019-09-26 11:57:17

В РК обнаружен очередной очаг африканской чумы свиней

Photo : YONHAP News

25 сентября в РК подтверждено наличие вируса африканской чумы свиней на ферме в селе Пурын уезда Канхва-гун города Инчхона -  в одном из трёх свиноводческих хозяйств, откуда ранее поступил сигнал о возможном наличии инфекции. По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, это второй случай за последние два дня. Там планируется уничтожить 800 свиней. Между тем, проверка в двух других хозяйствах в сёлах Яндо-мён уезда Канхва-гун и Мисан-мён уезда Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо показала отсутствие вируса. К настоящему моменту количество заражённых ферм увеличилось до шести. 
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