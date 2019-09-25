В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД РК и КНР

Photo : YONHAP News

25 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД РК и Китая. В течение получаса Кан Гён Хва и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства сообщил, что Ван И познакомил Кан Гён Хва с результатами недавнего визита в Пхеньян. Он отметил, что стороны договорились продолжать сотрудничество в обеспечении подвижек в процессе реализации денуклеаризации КНДР через скорейшее возобновление рабочих переговоров КНДР и США. Министры также договорились продолжать развитие тесных отношений в различных сферах. Отмечается, что они также затронули тему размещения в РК американских комплексов ПРО THAAD.