Делегация ВНС КНДР посетит Россию 20-23 октября

Photo : YONHAP News

Визит делегации Верховного народного собрания (однопалатного парламента) КНДР во главе с его председателем Пак Тхэ Соном в Россию состоится с 20 по 23 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом КНДР Олега Мельниченко. По его словам, парламентарии двух стран обсудят большой перечень вопросов, прежде всего, вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством. Кроме того, парламентарии обсудят аспекты межрегионального сотрудничества двух стран и студенческого обмена. Что касается вопросов урегулирования на Корейском полуострове, то словам Мельниченко, эта тема не будет основной для двусторонних встреч. Однако он не исключил, что так или иначе этот вопрос будет подниматься. В рамках визита планируется встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также встречи групп дружбы парламентов двух стран.