РК и США проводят переговоры по военным вопросам

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Представители РК и США начали в четверг в Сеуле 16-е заседание интегрированного диалога по вопросам обороны (KIDD). Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, в ходе двухдневного мероприятия стороны обсудят проблемы безопасности, затрагивающие интересы двух стран. Будут обсуждаться сотрудничество по проблеме денуклеаризации на Корейском полуострове и установлению прочного мира в регионе, вопросы передачи Сеулу оперативного командования своими войсками в военное время и пути укрепления военного союза двух стран. Будет также затронута тема недавних северокорейских ракетных пусков. Делегации на переговорах возглавляют замминистра обороны РК Чон Сок Хван и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Хайно Клинк.