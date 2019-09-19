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Политика

РК и США проводят переговоры по военным вопросам

Write: 2019-09-26 12:32:29Update: 2019-09-26 16:14:26

РК и США проводят переговоры по военным вопросам

Photo : YONHAP News

Представители РК и США начали в четверг в Сеуле 16-е заседание  интегрированного диалога по вопросам обороны (KIDD). Как сообщили  в южнокорейском военном ведомстве, в ходе двухдневного мероприятия стороны обсудят проблемы безопасности, затрагивающие интересы двух стран. Будут обсуждаться сотрудничество по проблеме денуклеаризации на Корейском полуострове и установлению прочного мира в регионе, вопросы передачи Сеулу оперативного командования своими войсками в военное время и пути укрепления военного союза двух стран. Будет также затронута тема недавних северокорейских ракетных пусков. Делегации на переговорах возглавляют замминистра обороны РК Чон Сок Хван и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Хайно Клинк. 
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