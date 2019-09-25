Главы США и Японии отметили важность трёхстороннего сотрудничества с участием РК

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели в среду в Нью-Йорке переговоры в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Они обсудили ряд вопросов, отметив важность трёхстороннего сотрудничества в области безопасности с участием РК. По итогам переговоров было подписано предварительное двустороннее торговое соглашение. Белый дом не стал вдаваться в подробности обсуждений по корейским вопросам, но главы США и Японии, вероятно, коснулись решения Сеула не продлевать соглашение с Токио о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Вашингтон выразил разочарование и обеспокоенность решением Сеула на фоне обострения противоречий между двумя странами.