В РК запретили продажу фармацевтических препаратов, содержащих ранитидин

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В фармацевтических препаратах с содержанием ранитидина, продаваемых в РК, в том числе в Zantac, обнаружено вещество N-нитрозодиметиламин (NDMA), который признан вероятным канцерогеном. Об этом говорится в заключении Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов по результатам анализа семи различных препаратов с содержанием ранитидина, произведённых семью южнокорейскими и зарубежными компаниями. Во всех проверенных лекарствах выявлено превышение допустимой нормы содержания NDMA. Примечательно, что ранее его использовали как компонент топлива для ракетных двигателей. В этой связи с 26 сентября управление приостановило производство, импорт и продажу 269 наименований медикаментов с содержанием ранитидина. Данное вещество применяется в качестве сырья в производстве препаратов для лечения язвы желудка, изжои, рефлюкс-эзофагита. Подобные препараты по состоянию на 25 сентября принимают 1 млн 443 тыс. южнокорейцев.