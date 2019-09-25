РК и Малайзия будут работать над скорейшим заключением соглашения о свободной торговле

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24 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН в США министр иностранных дел РК Кан Гён Хва провела переговоры со своим малазийским коллегой Сайфуддином Абдаллой. Они обсудили ряд важных вопросов двусторонних отношений. Министры договорились о тесном сотрудничестве в подготовке к предстоящему специальному саммиту РК и АСЕАН в Пусане. Стороны также решили приложить усилия для скорейшего заключения соглашения о свободной торговле по случаю саммита РК и АСЕАН. Было отмечено, что это позволит создать ещё одну платформу для наращивания двустороннего товарообмена и инвестиций.