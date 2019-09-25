В РК пройдёт показ фильмов прошедших эпох в высоком разрешении

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В РК появилась возможность увидеть классические ленты отечественного кинематографа в высоком разрешении. К 100-летию корейского кинематографа Корейский архив видеоматериалов и телерадиокомпания KBS заключили рабочее соглашение по этому вопросу. В соответствии с этим с 11 октября по 27 декабря KBS будет показывать корейские фильмы разных поколений каждую пятницу. В программу показа входят известные классические фильмы Кореи, среди которых «Выходные», «Наложница», «Случайная пуля» и другие. Все они были восстановлены и переведены в цифровой формат Корейским архивом видеоматериалов.