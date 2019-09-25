Азиатский банк развития вновь снизил прогнозы роста южнокорейской экономики

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Азиатский банк развития (ADB) снизил прогнозы роста южнокорейской экономики на этот год с 2,4% до 2,1%, а на 2020 год – с 2,5% до 2,4%.В качестве причин снижения показателей эксперты банка отметили снижение темпов роста в первом полугодии, нарастание напряжённости на мировом рынке, ограничительные меры Японии на поставки в РК стратегических материалов, необходимых в производстве чипов памяти. Кроме того, сохраняется фактор торговой войны КНР и США, а также замедления темпов роста экономик развитых стран.