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Потребительские настроения в РК улучшились впервые за пять месяцев. Как сообщили в четверг в Банке Кореи, в сентябре индекс потребительских настроений вырос на 4,4 пункта, составив 96,9 пункта. Если отметка превышает сто пунктов, это указывает на оптимистичное отношение жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель ниже ста пунктов свидетельствует об обратном. Показатель снижался в течение четырёх месяцев подряд с апреля до августа. Несмотря на улучшение ситуации, потребители всё ещё занимают пассивную позицию по расходам. В Банке Кореи отметили, что нынешний рост связан с ожиданиями о смягчении торговых разногласий, повышением стоимости ценных бумаг южнокорейских компаний, а также мерами правительства по поддержке экономики.