Главы МИД РК и Японии обсудили текущие вопросы двусторонних отношений

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27 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел РК и Японии Кан Гён Хва и Тосимицу Мотэги. Это была первая встреча нового главы японского МИД с южнокорейской коллегой. Кан Гён Хва озвучила позицию Сеула по вопросу напряжённости в отношениях двух стран. Тосимицу Мотэги призвал южнокорейскую сторону пересмотреть решение по поводу соглашения с Токио о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Японская сторона опасается отрицательных последствий прекращения сотрудничества с РК в военной области на фоне появления информации о том, что после мая этого года японские военные дважды своевременно не зафиксировали ракетные запуски КНДР. На встрече с журналистами после переговоров Кан Гён Хва сказала, что она и её японский коллега сошлись во мнении о необходимости продолжения сотрудничества по решению проблем КНДР и в интересах отношений, устремлённых в будущее.