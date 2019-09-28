В Пхеньяне от Дональда Трампа ожидают «смелого решения»

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В КНДР высоко ценят политическое чутьё и решимость американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана, опубликованном в пятницу агентством ЦТАК. При этом советник северокорейского МИД выразил надежду на то, что глава Белого дома примет смелое решение, нацеленное на улучшение отношений между КНДР и США, а результаты предстоящего саммита зависят от мудрости и решимости американского президента. Одновременно Ким Ге Гван выразил сожаление, что практические меры по реализации достигнутых договорённостей на состоявшихся ранее встречах лидеров двух стран не принимаются на должном уровне. В этой связи «перспективы будущего саммита не так светлы». Ким Ге Гван напомнил, что в рамках выполнения совместного заявления, принятого на саммите в Сингапуре, Пхеньян вернул на родину арестованных американцев, передал останки погибших американских военнослужащих. Однако США ничего не сделали для выполнения совместного заявления, а, наоборот, возобновили совместные военные учения.