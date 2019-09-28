США и КНДР пока не договорились о возобновлении диалога

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США и КНДР пока не договорились о программе проведения рабочих переговоров, начало которых ожидалось в сентябре. Об этом 26 сентября сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Вместе с тем, он обозначил прежнюю позицию о готовности США к диалогу с КНДР. Помпео также выразил надежду на то, что стороны будут выполнять договорённости, достигнутые лидерами двух стран в ходе предыдущих саммитов. Высказывается предположение о том, что КНДР и США обмениваются относительно мягкими высказываниями, пытаясь найти точки соприкосновения в вопросах денуклеаризации КНДР.