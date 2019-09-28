Прямые инвестиции за рубеж достигли в РК нового рекорда

Photo : YONHAP News

Прямые южнокорейские инвестиции за рубеж второй квартал подряд оказались рекордными. Как сообщили в пятницу в министерстве планирования и финансов, в период с апреля по июнь показатель вырос на 13,3% в годовом исчислении, составив 15 млрд 10 млн долларов. Это максимальная отметка за последние 38 лет. Предыдущий рекорд в 14 млрд 110 млн долларов был зафиксирован в первом квартале. В сфере промышленности инвестиции выросли на 14,3%, в финансовой области - на 35,2%. Снижение отмечено в сфере строительства на 2,1%. Наибольшая доля инвестиций за рубеж пришлась на страны Азии – 36,6%. Далее следуют Северная Америка – 22,9%, Латинская Америка – 18%, Европа – 17,7%.