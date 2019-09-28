В РК приступают к созданию прототипа перспективного истребителя KF-X

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Проект южнокорейского перспективного истребителя KF-X переходит к этапу создания прототипа. Об этом сообщили в Корейском агентстве оборонного развития. 24-26 сентября проект прошёл детальную проверку (CDR). В агентстве убедились в том, что он соответствует требованиям военных. Разработкой проекта занимается Корейская аэрокосмическая корпорация (KAI). Работа началась в январе 2016 года и завершилась в июне 2018 года. В настоящий момент изготавливаются детали. Первый прототип должен быть изготовлен в первой половине 2021 года. В 2022 году начнутся тестовые полёты. Полное завершение проекта планируется к 2026 году. Его общая стоимость составляет 8 трлн 800 млрд вон или 7 млрд 300 млн долларов. В проекте участвует Индонезия.