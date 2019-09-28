Разница в доходах южнокорейских мужчин и женщин - 37,1%

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В 2018 году разница в уровне зарплат южнокорейских мужчин и женщин составила 37,1%. Об этом сообщили в Исследовательском институте Федерации корейских профсоюзов. В 2017 году отметка составляла 34,6% и уже на тот момент была самой высокой среди стран ОЭСР. Указывается, что чем выше возраст людей, в отношении которых проведено исследование, тем выше разница. Так, если в возрастной группе от 20 до 24 лет отметка составила 7%, то среди людей от 55 до 59 лет - 48,6%. Свою роль сыграла общая нестабильность трудоустройства и культура найма, ориентированная на мужчин. Если мужчины работают на одном месте в среднем 8 лет, то женщины только 5, что также влияет на размер зарплаты. В 50 крупнейших компаниях, по которым имеются статистические данные, только в LG Display зарплата женщин оказалась выше, чем у мужчин. Разница составила 8,9%.