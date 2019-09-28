В РК зафиксирован новый случай заражения африканской чумой свиней

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В РК зафиксирован девятый случай заражения африканской чумой свиней. В министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства сообщили, что 26 сентября был получен положительный результат анализа на наличие вируса на свиноферме в селе Хачжом-мён уезда Канхва-гун города Инчхона. В этом уезде это пятый случай. На ферме содержатся 2 тыс. свиней. Власти ужесточают карантинный контроль. Запрет на передвижение рабочего транспорта между свинофермами, введённый до 26 сентября, продлён до 28 сентября. При передвижении на такой транспорт необходимо установить устройство GPS и специальную наклейку.