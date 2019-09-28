В Токио вновь назвали острова Токто японской территорией

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В "Белой книге по обороне" Японии за 2019 год острова Токто в Восточном море в очередной раз обозначены как японские. Документ был утверждён кабинетом министров Японии 27 сентября. Как и в прошлом году, в книге говорится, что территориальные споры по поводу исконно японских северных территорий и островов Такэсима (так называют Токто в Японии) по-прежнему не решён. Правительство РК выступило с решительным протестом, потребовав немедленно прекратить неприемлемые притязания Японии на острова Токто, которые исторически, географически и согласно международному праву являются территорией РК. Подчёркивается, что такая позиция Токио не способствует улучшению отношений двух стран.