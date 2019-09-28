В Сеуле надеются на возобновление переговоров между КНДР и США

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В министерстве по делам воссоединения РК прокомментировали заявление замминистра иностранных дел КНДР Ким Ге Гвана, в котором он призвал Дональда Трампа принять смелое решение в целях улучшения двусторонних отношений. 27 сентября представитель министерства Ким Ын Хан в ходе очередного брифинга выразил надежду на то, что стороны будут проводить переговоры на основе взаимного уважения и доверия. Он отметил, что не может открыто интерпретировать смысл заявления Севера и публично об этом говорить. Помимо этого, Ким Ын Хан прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что Пхеньян сообщил о невозможности выдачи разрешения на въезд в КНДР южнокорейских болельщиков во время квалификационных игр Азиатского региона к чемпионату мира по футболу в Катаре. Отборочные матчи пройдут в Пхеньяне в октябре. По словам Ким Ын Хана, власти по разным каналам пытаются выяснить позицию КНДР по этому вопросу.