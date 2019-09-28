Северокорейский военный катер пересёк межкорейскую границу в Жёлтом море

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Вечером 26 сентября южнокорейские пограничники открыли предупредительный огонь по северокорейскому судну, пересёкшему северную разграничительную линию в Жёлтом море. Об этом сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Отмечается, что было сделано десять выстрелов из пулемёта. Сразу после этого северокорейская лодка прекратила движение. До этого пограничники пытались выйти на связь с нарушителем границы, но не получили ответа. Далее военные действовали по инструкции, открыв предупредительный огонь. Границу пересёк скоростной катер ВМС КНДР. Матросы, поднявшиеся на борт катера, обнаружили поломку в моторе. Сообщается также, что до момента возвращения северокорейская сторона не предпринимала каких-либо враждебных действий.