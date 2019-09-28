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27 сентября в Сеуле состоялся южнокорейско-болгарский саммит. Президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов приняли решение расширять сотрудничество в самых разных сферах, в том числе в области культуры и образования, оборонной промышленности и безопасности, промышленности и энергетики, инвестиций и товарообмена. Они также приняли решение об оказании взаимной поддержки в развитии сферы возобновляемой энергетики, автозапчастей и батарей для электромобилей. Главы двух государств оценили наращивание двусторонней торговли и инвестиций, несмотря на распространение тенденции протекционизма. С 2015 по 2018 год объём взаимной торговли вырос с 200 млн до 350 млн долларов. Мун Чжэ Ин упомянул о планах Болгарии по модернизации оборонной системы и атомной энергетики, отметив, что РК может стать хорошим партнёром в этих вопросах. Бойко Борисов выразил надежду на развитие сотрудничества не только в этих сферах, но и в областях образования, науки и технологий, по которым РК находится на лидирующих позициях. В следующем году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между РК и Болгарией.