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Работающие пожилые люди чувствуют себя лучше, чем неработающие. Об этом говорят результаты исследования, представленные 27 сентября Национальным статистическим управлением. В документе указывается, что в прошлом году количество пожилых людей старше 65 лет выросло на 0,7% в годовом исчислении, составив 2 млн 311 тыс. человек. Это 31,1% от общей численности людей данной возрастной категории. Среди работающих пенсионеров 30,7% респондентов сказали, что их здоровье в хорошем состоянии. Среди неработающих показатель составил 19,4%. Схожая ситуация и по наличию различных заболеваний. Однако среди работающих, как выяснилось, более высокий уровень курения и потребления алкогольных напитков. На вопрос о финансовой готовности к старости положительный ответ дали 60,9% работающих пенсионеров и 42,5% неработающих.