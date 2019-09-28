Hyundai Motor начинает сотрудничество с Cummins

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Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor и американский производитель двигателей Cummins развивают сотрудничество. 27 сентября стороны подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению стратегического взаимодействия. Компании планируют объединить усилия для разработки и продвижения на североамериканском рынке трансмиссии для систем водородных топливных элементов. Cummins - это крупный мировой производитель дизельных и газовых двигателей, генераторных установок и компонентов. В прошлом году в США на неё пришлось 95% всего рынка двигателей для автобусов и 38% двигателей для грузовиков. По обеим позициям компания заняла первое место.