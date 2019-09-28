В горах Сораксан началось осеннее окрашивание листьев деревьев Танпхун

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27 сентября на горных вершинах массива Сораксан начался период осеннего окрашивания листьев деревьев Танпхун. В прошлом году этот процесс также начался в этот день. Кульминация данного природного явления, по прогнозам, начнётся 18 октября. В это время окрашивается около 80% листьев. Танпхун обычно начинается, когда минимальная температура воздуха опускается ниже 5 градусов. Осеннее окрашивание листьев будет постепенно распространяться на юг Корейского полуострова. Началом сезона традиционно считают время, когда в осенние цвета окрашиваются около 20 процентов листвы деревьев.