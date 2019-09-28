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Политика

Минобороны РК: Сеул готов отразить посягательства на суверенитет островов Токто

Write: 2019-09-27 15:47:28Update: 2019-09-27 17:39:13

Минобороны РК: Сеул готов отразить посягательства на суверенитет островов Токто

Photo : YONHAP News

27 сентября японский военный атташе Тацуя Ватанабэ был вызван в минобороны РК. Ему выразили протест из-за внесения в "Белую книгу по обороне" Японии за 2019 год ложной информации о том, что острова Токто в Восточном море являются японской территорией. Южнокорейские военные потребовали немедленно изменить эти данные и прекратить подобные неприемлемые действия. В министерстве подчеркнули, что военные готовы жёстко ответить на любые попытки нарушения южнокорейского суверенитета над островами Токто. В министерстве подчеркнули, что отказ от дальнейшего сотрудничества c Японией в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) связан с тем, что Япония подорвала доверие к ней, ввела неприемлемые меры экономического давления, а также не отвечает на усилия РК по разрешению ситуации. 
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