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Экономика

Рост промышленного производства в РК в августе составил 0,5%

Write: 2019-09-30 10:11:55Update: 2019-09-30 11:44:29

Рост промышленного производства в РК в августе составил 0,5%

Photo : YONHAP News

В августе в РК отмечено увеличение объёмов промышленного производства на 0,5% по сравнению с июлем. Об этом сообщили 30 сентября в Национальном статистическом управлении. Промышленное производство растёт второй месяц подряд.  Производство в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях упало на 1,4%, главным образом из-за снижения производства автомобилей.   Между тем, производство в сфере услуг выросло на 1,2% отчасти из-за увеличения продаж автомобилей. Розничные продажи выросли на 3,9% - это самый высокий уровень с января 2011 года.   Инвестиции в производственные мощности  возросли на 1,9% в основном за счёт импорта оборудования для производства полупроводников и самолётов.    Общий объём промышленного производства вырос на 0,2% в годовом исчислении. 
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