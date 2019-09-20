Рост промышленного производства в РК в августе составил 0,5%

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В августе в РК отмечено увеличение объёмов промышленного производства на 0,5% по сравнению с июлем. Об этом сообщили 30 сентября в Национальном статистическом управлении. Промышленное производство растёт второй месяц подряд. Производство в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях упало на 1,4%, главным образом из-за снижения производства автомобилей. Между тем, производство в сфере услуг выросло на 1,2% отчасти из-за увеличения продаж автомобилей. Розничные продажи выросли на 3,9% - это самый высокий уровень с января 2011 года. Инвестиции в производственные мощности возросли на 1,9% в основном за счёт импорта оборудования для производства полупроводников и самолётов. Общий объём промышленного производства вырос на 0,2% в годовом исчислении.