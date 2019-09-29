РК и Великобритания создают новый канал диалога сотрудничества

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РК и Великобритания создают новый канал диалога на высоком уровне. 30 сентября в Сеуле представители двух стран подписали соответствующее рабочее соглашение. В церемонии подписания документа приняли участие заместитель главы МИД РК Ли Тхэ Хо и замминистра иностранных дел Великобритании по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Хизер Уилер. В рамках новой площадки стороны намерены обсуждать вопросы экономического сотрудничества, поддержки выхода компаний двух стран на местные рынки, а также политической ситуации в регионе. В настоящий момент РК и Великобритания уделяют наибольшее внимание в сотрудничестве таким сферам как информационно-коммуникационные технологии, новые исследования и разработки, климатические изменения, экология, энергетика, финансы, малый и средний бизнес, а также венчурные проекты.