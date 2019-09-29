На саммите РК и США был сделан положительный сигнал для КНДР

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В правительстве РК считают, что встреча лидеров РК и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа, состоявшаяся 24 сентября в Нью-Йорке, примечательна решением сторон о пересмотре отношений с КНДР, что должно было стать положительным сигналом для Пхеньяна. Об этом сообщил представитель правительства на встрече с иностранными журналистами. Ранее в администрации президента, подводя итог саммита, сообщили, что РК и США подтвердили позицию о прекращении враждебных отношений с Севером, длившихся 70 лет, и начале создания режима прочного мира на Корейском полуострове. Между тем, представитель правительства отметил, что недавние выступления первого замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и директора американского департамента МИД КНДР Квон Чжон Гына указывают на подготовку Пхеньяна к возобновлению рабочих переговоров с Вашингтоном. Говоря о роли Сеула в процессе решения ядерной проблемы Севера, представитель отметил, что она состоит не в посредничестве, а в создании структуры диалога через формирование стабильных условий на Корейском полуострове. Помимо этого была подчёркнута позиция о непоколебимости союза РК и США.