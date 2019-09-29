Со 2 по 10 октября в РК будет проходить парламентская инспекция

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Со 2 по 10 октября в РК будет проходить последняя для Национального собрания 20-го созыва парламентская инспекция. В этот период депутаты будут проверять работу госведомств. Оппозиция готовится к жёсткому обсуждению проблем, связанных с подозрениями в отношении нового министра юстиции Чо Гука. Особенно это касается обвинений об использовании Чо Гуком своего положения для устройства дочери в вуз, а также подозрений в махинациях с фондом «Само». Правящие силы, между тем, называют ситуацию вокруг Чо Гука поводом для продолжения политических споров. Правящая Демократическая партия Тобуро нацелена на проверку реализации государственной политики.