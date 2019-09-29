Прокуратура РК приложит все усилия для реализации реформ

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28 сентября перед прокуратурой Центрального административного округа Сеула прошёл массовый митинг. Его организатором стал гражданский союз по борьбе с коррупцией в системе правосудия. По данным организации, в мероприятии приняли участие 1,5 млн человек. Они призывали покончить с коррупцией в правосудии, создать следственный орган по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников, провести реформирование прокуратуры. Звучали также призывы «защитить Чо Гука», недавно занявшего пост министра юстиции. 29 сентября в Генеральной прокуратуре в Сеуле представили официальную позицию по данному вопросу. Согласно ей, прокуратура выражает готовность сделать всё возможное для реализации решения Национального собрания и воли народа по реформированию прокуратуры, что было неоднократно подтверждено с этапа проведения слушаний по кандидатуре нового главы Генпрокуратуры. Между тем, конкретных данных по следствию относительно членов семьи министра юстиции Чо Гука озвучено не было. Представитель прокуратуры сообщил, что следствие будет проходить согласно процедуре независимо от митинга.