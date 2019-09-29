РК на пятом месте среди ОЭСР по доле индивидуальных предпринимателей в бизнесе

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В прошлом году доля индивидуальных предпринимателей в южнокорейском бизнесе составила 25,1%. Это пятый показатель среди стран ОЭСР. Средняя отметка по странам организации составила 15,3%. Перед РК в рейтинге Греция, Турция, Мексика, Чили. Стоит отметить, что последние пять лет южнокорейский показатель постоянно снижается. При этом пятую позицию в рейтинге страна ни разу не уступала и не улучшала. Между тем, РК на первом месте в Азии. В Японии, занявшей второе место, доля составила лишь 10,3%. Между тем, показатели ниже 8% фиксируются в США, Норвегии, Дании и Канаде. Южнокорейские эксперты отмечают необходимость принятия серьёзных мер в поддержку индивидуальных предпринимателей, учитывая, что для большинства из них своё дело является единственным источником дохода.