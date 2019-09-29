Ли Чжу Ёль: Достичь роста экономики в 2,2% будет сложно

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Достичь роста южнокорейской экономики в этому году в 2,2% будет непросто. Об этом заявил 27 сентября на встрече с журналистами управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль, указав на большие риски дальнейшего ухудшения ситуации. Он отметил, что в ноябре планируется публикация нового прогноза, который вряд ли сможет составить 2,2%. Ли Чжу Ёль прокомментировал обеспокоенность экспертов по поводу возможной дефляции. По его словам, в августе темпы роста потребительских цен значительно снизились до 0%, но ожидаемый спад продлится 1-2 месяца и будет носить временный характер. Он отметил, что нулевая инфляция во многом объясняется влиянием значительного роста цен на сельскохозяйственную продукцию в прошлом году и их снижением в этом. Данное явление, как отметил управляющий Банком Кореи, закончится в начале следующего года. Ли Чжу Ёль заявил, что спад экспорта и инвестиций во многом связан с ухудшением ситуации на рынке полупроводников. Но международные аналитические организации полагают, что в следующем году положение улучшится.