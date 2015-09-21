Вступает в силу соглашение о свободной торговле между РК и Центральной Америкой

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Вступает в силу соглашение о свободной торговле между РК и странами Центральной Америки. 1 октября условия либерализации торговли начинают действовать с Никарагуа и Гондурасом. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Соглашение с Панамой, Коста-Рикой и Сальвадором вступит в силу 1 числа второго месяца после завершения внутренней процедуры утверждения документа в этих странах и его последующей ратификации в РК. Соглашение со странами Центральной Америки стало 16-м для Сеула соглашением о либерализации торговли. По словам представителя министерства, расширение сотрудничества с вышеуказанными странами позволит увеличить экспортный рынок, что является необходимым для экономики условием в ситуации нарастания торгового конфликта между США и Китаем, а также ухудшения отношений с Японией.