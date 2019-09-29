В РК стремительно растут инвестиции в венчурные компании

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С января по август в РК инвестиции в венчурные компании и фонды достигли рекордной отметки в 2 трлн 794 млрд вон или 2 млрд 300 млн долларов. Об этом сообщили29 сентября в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса и Ассоциации венчурного капитала. Нынешний показатель на 25,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший объём вложений - 30,2% - пришёлся на проекты, связанные с биотехнологиями. В министерстве отмечают, что в последнее время отмечается увеличение размеров венчурных инвестиций, что оказывает значительное влияние на развитие крупных венчурных компаний с капиталом более 1 млрд долларов. Кроме того, наблюдается активизация частного бизнеса в данном секторе.