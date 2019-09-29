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Экономика

РК на 20-м месте по объёму финансовых активов на душу населения

Write: 2019-09-30 11:43:27Update: 2019-09-30 11:49:08

РК на 20-м месте по объёму финансовых активов на душу населения

Photo : KBS News

В прошлом году РК заняла 20-е место среди 53-х стран мира по размеру финансовых активов на душу населения. Об этом говорят результаты анализа, проведённого германской страховой компании Allianz Group. Сумма учитываемых финансовых активов включает наличные деньги, средства в банковских депозитах, ценных бумагах, страховых и пенсионных фондах. В РК она составила 29.719 евро. РК сохраняет 20-ю позицию с 2017 года, когда она улучшила свой показатель на одну ступень. На первом месте США – 184.411 евро, далее следуют Швейцария, Сингапур, Тайвань, Нидерланды и Япония. 
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