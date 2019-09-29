Фестиваль корейской культуры в Японии привлекает внимание

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Несмотря на ухудшение отношений между РК и Японией культурные мероприятия с участием обеих стран привлекают внимание. 28-29 сентября в парке Хибия в Токио состоялся южнокорейско-японский культурный фестиваль, который посетили 72 тыс. человек. Об этом сообщили 30 сентября в Корейском культурном центре в Японии. Количество участников снизилось на 10 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, однако это второй показатель с 2009 года, когда начали проводить данное мероприятие. Продажи южнокорейской продукции на фестивале выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Директор культурного центра Хван Сон Ун заявил, что на этот раз фестиваль проводился с большим размахом в связи с десятилетием мероприятия. Учитывая это, он отметил довольно высокий интерес японцев к фестивалю, несмотря на сложную ситуацию в отношениях двух стран.