Real Meter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос до 47,3%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составляет 47,3%, повысившись на 2,1% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило агентство Real Meter, подведя итоги опроса, проведённого с 23 по 27 сентября среди 2,5 тыс. жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 39% респондентов, что на 1,8% ниже, чем неделю назад. По мнению экспертов Real Meter, уровень поддержки президента в течение недели повышался в связи с саммитом РК и США, отрицательным отношением к расследованию деятельности министра юстиции Чо Гука. Он снижался из-за скандала вокруг того, что Чо Гук говорил по телефону с прокурором, осуществлявшим обыск у него в доме. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 40,2%, оппозиционной партии Свободная Корея – 30,5%, партии Справедливого будущего – 5,1%, партии Справедливости – 5,8%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.