Подготовка к передаче КНДР риса приостановлена

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План правительства РК передать КНДР до конца сентября 50 тыс. тонн риса через Всемирную продовольственную программу (WFP) был отменён в связи с отсутствием ответа со стороны КНДР. В Пхеньяне выражали недовольство проведением южнокорейско-американских военных учений в июле этого года. После этого по каналам WFP северокорейскому правительству был направлен запрос об официальной позиции по намерению Юга направить гуманитарную помощь Северу в виде риса. Но северокорейские власти так ничего и не ответили. В этой связи процедура отправки гуманитарной помощи приостановлена. Однако Сеул намерен продолжать попытки выйти на контакт с Пхеньяном, чтобы обсудить этот вопрос сообщил представитель министерства по делам воссоединения Ли Сан Мин.