В РК с 27 сентября нет сообщений о новых случаях заражения африканской чумой свиней

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Результаты проверки крупнейшего в РК свиноводческого хозяйства в уезде Хонсон-гун провинции Чхунчхон-Намдо на наличие вируса африканской чумы свиней оказались отрицательными. Ранее оттуда поступила информация о гибели 19 голов скота. Выяснилось, что причина смерти не связана с вирусом. В хозяйстве содержатся 590 тыс. свиней. Несколько сигналов о возможном наличии чумы в ряде хозяйств в Янчжу провинции Кёнгидо, которые поступали три дня подряд, также оказались ложными. На данный момент зарегистрировано девять случаев подтверждения заражения африканской чумой свиней. С 27 сентября данных о новых случаях не поступало. Между тем, на фоне новостей о приближении тайфуна Mitag озвучиваются опасения о том, что сильные дожди могут смыть дезинфицирующее средство и известь на обработанных объектах. Власти призвали местные администрации уделить особое внимание захоронениям уничтоженного в профилактических целях скота.