В РК готовятся к нехватке призывников

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Снижение рождаемости в РК может привести к новой проблеме нехватки молодых мужчин, годных для военной службы. В этой связи оборонное ведомство приступило к пересмотру норм пригодности для новобранцев. Об этом 29 сентября сообщили в министерстве обороны и в государственном управлении по учёту военнослужащих. Предполагается, что проблемы с призывом на службу в армии начнутся уже в 2021 году. Поэтому ожидается смягчение норм при проверке годности новобранцев к службе. Среди критериев, которых это коснётся, индекс массы тела, гипертония и другие. Предполагается, что новые нормы будут введены в начале 2021 года. Между тем, новшества планируется вводить постепенно, чтобы не вызвать отрицательных последствий. Помимо этого, в последнее время рассматривается также возможность широкого внедрения высокотехнологичного вооружения, повышения эффективности военных соединений, увеличение доли военнослужащих женщин, а также обязательного привлечения к службе иммигрантов, получивших гражданство страны.