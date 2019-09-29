Тайфун Mintag приближается к РК

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3 октября тайфун Mintag прибудет к побережью провинции Чолладо. Он оценивается как тайфун средней силы. В настоящий момент циклон находится в 455 км к востоку от острова Калаян. Он движется на северо-запад со скоростью 25 км/ч по направлению к Тайваню. Ожидается, что Mintag днём 3 октября затронет южную часть РК, а затем покинет Корейский полуостров, проходя близ Пхохана. В метеорологической администрации РК сообщается, что к моменту приближения к РК Mintag ослабнет до уровня слабого тайфуна с низким давлением в центре 985 гектопаскалей. Между тем, если место его приближения изменится, что тайфун может представлять большую угрозу для Корейского полуострова. Уже с 1 октября на юге ожидаются дожди, вызванные тайфуном.