КНДР вновь потребовала от США изменить поход к переговорам

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Администрация США должна изменить свой подход к КНДР ради более высокой эффективности двусторонних переговоров. Об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая в понедельник в Нью-Йорке на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что «ключ к укреплению мира, стабильности и экономическому развитию на Корейском полуострове - это полномасштабная реализация совместного заявления», принятого на северокорейско-американском саммите в Сингапуре в июне прошлого года. Однако за прошедший год «ситуация на Корейском полуострове не вырвалась из порочного круга возрастающей напряжённости», - заявил северокорейский дипломат. На этот раз постпред не стал упоминать ситуацию с денуклеаризацией Севера, которую в прошлом году затрагивал глава МИД КНДР Ли Ён Хо в выступлении на сессии Генассамблеи ООН. Вместе с тем, Ким Сон заявил, что Пхеньян будет следить за тем, примет ли Вашингтон смелое решение.