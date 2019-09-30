Джон Болтон: Пхеньян добровольно не откажется от ядерного оружия

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Лидер КНДР Ким Чон Ын при нынешних обстоятельствах не откажется от ядерного оружия и постарается сохранить его арсенал. Такое мнение выразил в понедельник бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Болтон отметил, что оттягивание времени играет на руку Северу в этом вопросе, а частичные послабления санкций, по сути, способствуют приобретению КНДР статуса ядерной державы. Предполагается, что это заявление является ответом на северокорейскую политику президента США Дональда Трампа, который указывает на возможность избрания нового подхода к северокорейской проблеме.