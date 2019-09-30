В сентябре в РК зафиксирован отрицательный рост потребительских цен

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В сентябре рост потребительских цен в РК оказался отрицательным в сравнении с тем же месяцем прошлого года впервые после того, как в 1965 году начался сбор соответствующих данных. Как сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении, потребительские цены упали на 0,4% в годовом исчислении. По словам экспертов, это произошло из-за снижения цен на сельскохозяйственную продукцию и стабилизации цен на нефть. По сравнению с августом этого года инфляция составила 0,4%. Базовая инфляция, которая исключает сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, составила 0,6% в годовом исчислении. Цены на нефтепродукты упали в сентябре на 5,6%, а на сельскохозяйственную продукцию - на 13,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цены на коммунальные услуги выросли на 1,5% в годовом исчислении